Román Quintero critica aumento del presupuesto: «Se aprueba sin rigor técnico»

El Concejo Municipal de Tunja aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Gastos para 2026, por un valor de 534 mil 537 millones de pesos, lo que representa un incremento de más de 63 mil millones frente al año anterior. Sin embargo, el concejal Román Quintero cuestionó que este aumento no responde a una gestión eficiente de la administración. «...El incremento obedece más a la actualización catastral y al servicio de la deuda que a una gestión real del gobierno local...», afirmó el cabildante en diálogo con Caracol Radio.

Durante la discusión del proyecto, Quintero criticó la falta de rigor técnico y de análisis detallado por parte del Concejo y la administración municipal. «...Esta administración se ha caracterizado por hacer llave con el Concejo. Una vez pasan los proyectos, ya se sabe que se van a aprobar. El primer debate se dio sin que las carteras explicaran cómo se invertiría el presupuesto...», señaló el concejal, quien insistió en que la aprobación del presupuesto se dio “sin un estudio profundo ni técnico”.

El cabildante también expresó su preocupación por la falta de enfoque social y cultural en la distribución de los recursos. «...La comunidad ha pedido más inversión en cultura, empleabilidad y apoyo a microempresas, pero la administración prioriza temas que no son tan relevantes. Se están dejando de lado los sectores que realmente impulsan a la ciudadanía...», explicó Quintero, quien lamentó que las necesidades expresadas por los tunjanos no se vean reflejadas en el gasto público.

Finalmente, el concejal anunció que mantendrá su voto negativo frente a los recursos de la actual administración, por considerar que «no se gastan de manera eficiente». «...Nuestro voto será tajante. No porque no queramos ver progreso, sino porque creemos que cada peso entregado se está utilizando mal. El superávit histórico del año pasado demuestra la ineficiencia en la ejecución del presupuesto...», concluyó Román Quintero, insistiendo en la urgencia de una gestión más transparente y técnica de los recursos públicos.