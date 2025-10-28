Bogotá

Red CADE tendrá horario especial este 31 de octubre por el Día de los Niños y las Niñas

Los puntos de atención de CADE y SuperCADE en Bogotá funcionarán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. para que los servidores públicos puedan compartir con sus hijos.

Pasaporte en la Red CADE de Bogotá. Foto: Colprensa

Este viernes 31 de octubre, los puntos de atención de la Red CADE en Bogotá operarán en jornada continua de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Enrique Cusba, director del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, explicó que la medida busca que “los servidores públicos puedan compartir con sus hijos y fortalecer los lazos familiares, promoviendo espacios de juego, creatividad y desarrollo emocional”.

Retorno a la atención habitual

  • SuperCADE: sábado 1 de noviembre
  • CADE: lunes 3 de noviembre

Durante este periodo, los ciudadanos podrán continuar utilizando los canales virtuales para realizar trámites y consultas sin necesidad de desplazarse:

  • Bogotá Te Escucha
  • Línea 195

Sedes principales de la Red CADE

Entre los puntos de atención destacados se encuentran:

  • SuperCADE 20 de Julio, Kennedy, Bosa, Engativá y Suba
  • CADE La Victoria, Luceros, Patio Bonito, Tunal, Yomasa, entre otros

Con esta estrategia, la Alcaldía busca garantizar la continuidad de los servicios y facilitar la celebración del Día de los Niños y las Niñas en toda la ciudad.

