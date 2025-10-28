Red CADE tendrá horario especial este 31 de octubre por el Día de los Niños y las Niñas

Colombia

Este viernes 31 de octubre, los puntos de atención de la Red CADE en Bogotá operarán en jornada continua de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Enrique Cusba, director del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, explicó que la medida busca que “los servidores públicos puedan compartir con sus hijos y fortalecer los lazos familiares, promoviendo espacios de juego, creatividad y desarrollo emocional”.

Retorno a la atención habitual

SuperCADE: sábado 1 de noviembre

sábado 1 de noviembre CADE: lunes 3 de noviembre

Durante este periodo, los ciudadanos podrán continuar utilizando los canales virtuales para realizar trámites y consultas sin necesidad de desplazarse:

Bogotá Te Escucha

Línea 195

Sedes principales de la Red CADE

Entre los puntos de atención destacados se encuentran:

SuperCADE 20 de Julio, Kennedy, Bosa, Engativá y Suba

CADE La Victoria, Luceros, Patio Bonito, Tunal, Yomasa, entre otros

Con esta estrategia, la Alcaldía busca garantizar la continuidad de los servicios y facilitar la celebración del Día de los Niños y las Niñas en toda la ciudad.