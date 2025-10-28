Red CADE tendrá horario especial este 31 de octubre por el Día de los Niños y las Niñas
Los puntos de atención de CADE y SuperCADE en Bogotá funcionarán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. para que los servidores públicos puedan compartir con sus hijos.
Colombia
Este viernes 31 de octubre, los puntos de atención de la Red CADE en Bogotá operarán en jornada continua de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Enrique Cusba, director del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, explicó que la medida busca que “los servidores públicos puedan compartir con sus hijos y fortalecer los lazos familiares, promoviendo espacios de juego, creatividad y desarrollo emocional”.
Retorno a la atención habitual
- SuperCADE: sábado 1 de noviembre
- CADE: lunes 3 de noviembre
Durante este periodo, los ciudadanos podrán continuar utilizando los canales virtuales para realizar trámites y consultas sin necesidad de desplazarse:
- Bogotá Te Escucha
- Línea 195
Sedes principales de la Red CADE
Entre los puntos de atención destacados se encuentran:
- SuperCADE 20 de Julio, Kennedy, Bosa, Engativá y Suba
- CADE La Victoria, Luceros, Patio Bonito, Tunal, Yomasa, entre otros
Con esta estrategia, la Alcaldía busca garantizar la continuidad de los servicios y facilitar la celebración del Día de los Niños y las Niñas en toda la ciudad.