Puerto Boyacá registra 389 casos de violencia infantil: ICBF y autoridades activan estrategias

Puerto Boyacá

Con 389 reportes de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en lo corrido del año, y 50 casos asociados a violencia sexual contra niñas, Puerto Boyacá se posiciona como uno de los municipios con mayor afectación infantil en Boyacá. Ante este panorama crítico, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las autoridades territoriales implementaron esta semana una intervención integral para contener y prevenir nuevas agresiones.

Las cifras son especialmente alarmantes en la población femenina y en menores entre 6 y 14 años, quienes concentran la mayor parte de los hechos violentos registrados. El consumo de alcohol aparece como uno de los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de estas situaciones, según reportes institucionales.

“Estas cifras nos indican que debemos actuar con urgencia y de manera conjunta. Los niños y las niñas no se tocan. Son responsabilidad de todos”, expresó Rocío Aranguren, directora regional del ICBF en Boyacá.

Intervención interinstitucional en el territorio

Desde Puerto Boyacá, Aranguren señaló que la estrategia se desarrolla con apoyo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional y la Gobernación de Boyacá, mediante la implementación de la estrategia “Voy a Actuar”.

El plan de trabajo incluye:

Visitas de control y sensibilización en comercios, hoteles y residencias .

. Jornadas preventivas en todas las instituciones educativas del municipio.

del municipio. Actividades pedagógicas con mochilas atrapasueños .

. Capacitaciones para padres y madres en sus puestos de trabajo, con la participación de 10 empresas locales .

. Talleres comunitarios organizados con el programa Aproboy .

. Acciones orientadas a la reducción del consumo de alcohol como factor de riesgo.

“El ICBF siempre implementa estrategias para abordar cualquier tipo de violencia. Hoy estamos aquí porque el territorio lo necesita, y debemos garantizar que los niños y las niñas crezcan seguros”, añadió Aranguren.

Ruta Abrigo

La intervención cuenta además con la presencia de la Ruta Abrigo de la Gobernación de Boyacá, que estará en el municipio jueves, viernes y sábado, acompañando los casos y fortaleciendo las rutas de atención a familias y víctimas.

El cierre de la semana se realizará con un stand comunitario enfocado en la prevención de violencias, donde la ciudadanía encontrará orientación, información y acceso a la oferta institucional.