Policía rescata joven que permanecía retenida en lugar de lenocinio

Ocurrió en el municipio de campo alegre, cuando Los uniformados realizaban labores de patrullaje en el barrio La Caraguaja, cuando escucharon los gritos de auxilio de una joven que pedía ayuda desde una ventana. De inmediato acudieron al lugar y establecieron contacto con la víctima, quien manifestó que el administrador del establecimiento la mantenía retenida debido a una deuda de dinero que le había enviado para cubrir su traslado desde la ciudad de Cali, con el propósito de que trabajara en su negocio.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la captura del presunto responsable, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de turno por el delito de proxenetismo con menor de edad.

El comandante del Departamento de Policía Huila, coronel Carlos Téllez, señaló que “Frente a estos graves casos, se han dispuesto planes especiales de control y verificación en establecimientos abiertos al público, en articulación con el Grupo de Infancia y Adolescencia, comisarías de familia y demás entidades competentes, para prevenir toda forma de explotación sexual y garantizar los derechos de la niñez y la juventud huilense”, puntualizó el oficial.