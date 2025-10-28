Piden revocar licitación de sistema multibiométrico para el CTI por irregularidades contractuales

JUSTICIA

La Procuraduría General en medio de su labor de vigilancia y control pidió a la Fiscalía General que revoque un proceso de licitación para la adquisición de un nuevo sistema multibiométrico integral forense que será usado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

Esta solicitud se hace en una comunicación hecha por el procurador delegado, Marcio Melgosa, el 27 de octubre, un día antes de la adjudicación, tras encontrar algunas irregularidades.

Las alertas de la Procuraduría

Una de las alertas se hace por a raíz de la adenda No. 5 pues según el Ministerio Público, este documento fue utilizado para rectificar errores de evaluación que ya habían ocurrido, permitiendo corregir ofertas inicialmente calificadas como no aptas.

Esta situación es problemática para el procurador Melgosa, porque las adendas solo deberían usarse para modificar el cronograma. Al usarse para subsanar errores sustantivos en la evaluación, se violan los principios de legalidad y transparencia en la contratación pública.

“La modificación que realizó la Dirección Ejecutiva versó sobre etapas que ya habían vencido y cuyo plazo ya se había agotado, mas no sobre etapas pendientes de ejecutar, luego, lo que sucedió fue que se revertió el proceso de contratación nuevamente a la etapa de evaluación. Por lo tanto, el instrumento para cumplir con el propósito de la entidad no era una adenda sobre el cronograma del proceso”, indica la comunicación de la Procuraduría.

Asimismo, en este acompañamiento de la Procuraduría se encontró que la Fiscalía no incluyó las cláusulas contractuales obligatorias para la contratación de jóvenes, ni incorporó los porcentajes mínimos para la contratación de personas en pobreza extrema, desplazados o en proceso de reintegración.

Fiscalía y Marcio Melgosa. Fotos: X @FiscaliaCol / Contraloría General de la República Ampliar

Por otro lado, se cuestionó la exigencia de soportar 4.200.000 conexiones simultáneas en el Firewall, al no tener una justificación estadística clara, lo que podría limitar la participación de oferentes.

“De acuerdo con lo indicado por la entidad, la carga del sistema correspondería a 152.738 conexiones, que al multiplicarse por el factor de crecimiento señalado (x10) generaría una proyección de 1.527.380 conexiones, cifra que es considerablemente inferior frente a las 4.200.000 conexiones simultáneas exigidas como umbral técnico mínimo”, dice el procurador Marcio Melgosa.

Fiscalía modifica fecha de la adjudicación

La Fiscalía General informó que debido a las advertencias de la Procuraduría, modificó la adjudicación de esta licitación para el 04 de noviembre, inicialmente estaba prevista para el 29 de octubre.

“Lo anterior, teniendo en consideración la solicitud elevada por el señor Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quien “exhorta a la entidad a analizar en detalle las posibles violaciones normativas existentes en el proceso mencionado” en el marco del requerimiento radicado el 27 de octubre de 2025 bajo el No. PDFP1-0384, el cual se encuentra a disposición de los interesados en la sección de mensajes del SECOP II", indicó la Fiscalía.