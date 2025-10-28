Octubre llega con Halloweekend y planes imperdibles para disfrutar de nuevas experiencias

Octubre marca el inicio de una de las temporadas más vibrantes del año, Grand Hyatt Bogotá diseñó una agenda pensada para disfrutar la ciudad desde nuevas perspectivas. Este mes se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan vivir momentos que despiertan los sentidos, combinando lo mejor de la gastronomía, la cultura y la diversión en un entorno sofisticado.

“Cada cierre de año trae consigo la emoción de reencontrarse y disfrutar con quienes más queremos. En Grand Hyatt Bogotá queremos que tanto huéspedes como visitantes encuentren en el hotel un punto de conexión con la ciudad, a través de experiencias auténticas llenas de sabor, energía y cultura. Octubre es el preámbulo perfecto para vivir momentos compartidos”, asegura Gerald Ursulet, Gerente General de Grand Hyatt Bogotá.

Se realizará el Halloweekend en Capitalino del 31 de octubre al 2 de noviembre, con tres experiencias pensadas para disfrutar, celebrar y compartir sin límites. Vive todo Halloweekend: tres días, tres experiencias, un solo lugar. Inicia el 31 de octubre, Enchanted Night Party: gastronomía gourmet, barra libre, DJ en vivo, animación y una decoración de otro mundo. Para el 1 de noviembre el Drunch & Tonic Edición Especial de Halloween: cócteles temáticos, estaciones premium y un ambiente ideal para celebrar entre amigos. Finalmente, el 2 de noviembre el Enchanted Brunch & Family: actividades para niños, música en vivo y sabores excepcionales para disfrutar en familia.