Nueva EPS se compromete a pagar al Hospital Santa Sofía en noviembre

Desde el Hospital Santa Sofía de Manizales anuncian sobre la reapertura de los servicios a los usuarios de Nueva EPS en Caldas, donde hay más de 450 mil afiliados a dicho asegurador, a pesar de que la entidad aún no ha recibido los pagos pendientes por parte de la aseguradora.

La decisión se tomó luego de alcanzar un acuerdo que establece abonos iniciales durante la primera semana de noviembre.

Las deudas de Nueva EPS siguen en aumento

El gerente del hospital, Carlos Alberto Piedrahita, explicó que la medida busca garantizar la atención a los ciudadanos, aunque la deuda de la EPS con la institución asciende a 17 mil millones de pesos.

“Efectivamente tomamos la decisión de abrir los servicios, pero no porque se haya pagado ni un peso por parte de Nueva EPS. Se reabren porque logramos dialogar con el interventor y la vicepresidenta de salud de la entidad, y se firmó un documento con compromisos de pago”, señaló Piedrahita.

Según el acuerdo confirmado por el hospital, esperan recibir un primer giro de 5.500 millones de pesos en la primera semana de noviembre y otro abono adicional en el transcurso del mes, con lo cual se completarían cerca de 7.000 millones de pesos. Además, se pactó una conciliación de devoluciones por 5.125 millones de pesos, también en noviembre.

Más compromisos de pago con las clínicas y hospitales

El gerente advirtió que, si la Nueva EPS incumple los compromisos de pago, el hospital se verá en la obligación de cerrar nuevamente los servicios, destacando que en múltiples ocasiones han entregado ultimátum debido a que las deudas no permiten la operación efectiva de la institución por lo que en el mes de octubre de forma paulatina empezaron a cerrar servicios porque no tenían recursos hospitalarios para atender a los usuarios de la Aseguradora.

“No podemos jugar con las finanzas del hospital ni con la calidad del servicio. Si no se cumple lo acordado, cerraremos otra vez”, enfatizó.

La reapertura de los servicios fue respaldada por un documento oficial firmado por las directivas de Nueva EPS, que garantiza la continuidad en la atención mientras se concretan los pagos.

Denuncia de irregularidades de Nueva EPS

El gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahita, ha insistido en que la institución ha detectado posibles irregularidades en la información y documentos presentados por la EPS, como inconsistencias en historias clínicas, lo que podría derivar en acciones legales si no se corrigen durante este mes.

“Estamos buscando que se concilien y paguen las devoluciones pendientes. Si no se logra, procederemos con la denuncia ante la Fiscalía, porque hay ocultamiento y falsificación de información”, agregó.