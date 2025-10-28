«No hay voluntad política»: denuncian abandono de la vía Duitama–Charalá

La líder ambiental Eliana Cucunúa, integrante de la Veeduría ciudadana Vía Duitama–Charalá, denunció que el proyecto, incluido en el Pacto Bicentenario firmado hace más de cinco años, continúa sin recibir los recursos comprometidos por el gobierno departamental. «...El Gobierno Nacional ha cumplido, pero el departamental no ha entregado los 75 mil millones de pesos que le corresponden...», afirmó en diálogo con Caracol Radio.

Cucunubá recordó que el departamento de Boyacá realizó hace un año un empréstito por 250 mil millones de pesos, con el compromiso de destinar parte de esos fondos a la construcción de la vía, pero «...menos de cinco meses después retiraron esa destinación en la Asamblea y nos dejaron sin el apoyo prometido...». Según la líder, esta falta de gestión ha frenado el avance del proyecto y demuestra «...una clara falta de voluntad política...».

La vocera de la veeduría también aseguró que han buscado diálogo con las autoridades locales sin obtener respuesta. «...Hemos enviado oficios a la Gobernación y a la Secretaría de Infraestructura, pero no nos han recibido. Con Invías y el consorcio hay comunicación constante, pero el gobierno departamental no escucha...», denunció. Pese a las dificultades, explicó que el Gobierno Nacional mantiene su compromiso: «...En abril del próximo año se entregarán cinco kilómetros totalmente terminados...».

Cucunubá hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que exijan la culminación de la obra, vital para la conectividad de Boyacá y Santander. «...La vía Duitama–Charalá se ha convertido en un elefante blanco. Boyacá sigue excluida de las grandes inversiones nacionales, y eso es inaceptable. Necesitamos vías dignas para el desarrollo regional...», concluyó la líder ambiental, pidiendo a la Asamblea y a los congresistas del departamento «...que defiendan las obras que el pueblo necesita..».