ELN revela nuevas pruebas de supervivencia de agentes del CTI y la Dijín que mantiene secuestrados

El Frente de Guerra Oriental de la guerrilla del ELN publicó la tarde del sábado 26 de octubre nuevas pruebas de supervivencia de dos integrantes de la Policía Nacional adscritos a la Dijín y dos funcionarios del CTI de la Fiscalía que mantiene en cautiverio desde hace más de cuatro meses.

Se trata del subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes en aparente buen estado de salud, enviaron un mensaje a sus familias. Ambos fueron secuestrados el pasado 20 de julio en la vía que conecta a Pueblo Nuevo con Panamá de Arauca.

También se revelaron pruebas de vida de los agentes del CTI, José Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López Estrada. Ambos interceptados desde el 8 de mayo en el municipio de Fortúl, Arauca.

Leer: “Un acto demencial”: director de la Policía por secuestro de agentes del CTI y patrulleros

“No nos da una respuesta, no se preocupa por la liberación de nosotros”

En los videos los cuatro servidores judiciales hacen un llamado al Gobierno Nacional y a organizaciones de derechos humanos para que gestionen su liberación.

“Quiero pedirle al Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, a la fiscal general, al director de la Policía, al director de investigación criminal, a la Defensoría del Pueblo, a la ONU, a la Iglesia católica, que por favor se agilicen esos trámites de liberación”, señala uno de los funcionarios.