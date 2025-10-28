Los discursos de extremos que prometen bala no harán gobernable al país: Juan Manuel Galán

Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y David Luna anunciaron su coalición con el objetivo de defender la Constitución, fortalecer las instituciones y promover una política basada en el respeto y la unidad.

De esta manera, la campaña presidencial de 2026 empieza a tomar forma con la primera alianza confirmada de la centroderecha. En este escenario, la invitación está abierta a otros precandidatos que compartan su visión de estabilidad económica, seguridad ciudadana y rechazo a una nueva Constituyente, para que hagan parte de esta alianza.

El anuncio se realizó en el Congreso de Camacol, donde los líderes destacaron que esta unión busca consolidar una alternativa de poder frente al petrismo y al Pacto Histórico. En este contexto, Galán pasó por los micrófonos de 10AM para ampliar su visión de país.

En desarrollo....