Lo cogieron con las manos en una moto robada en el sector de Milagro de Dios

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué detuvo en flagrancia de un hombre de 25 años, señalado de intentar hurtar una motocicleta en el barrio Praderas de Santa Rita, cuarta etapa, al norte de la capital tolimense.

“El procedimiento se desarrolló tras la alerta emitida por una ciudadana, quien reportó que su motocicleta, estacionada frente a su vivienda, había desaparecido. Inmediatamente, los uniformados de la Zona de Atención Policial N.º 29 del CAI Mirolindo activaron un plan de búsqueda y localización, logrando ubicar el vehículo en la urbanización Milagro de Dios, donde el presunto responsable pretendía escapar con el automotor”, dijo el mayor, Ricardo Andrés Moreno Vargas, comandante del Distrito Uno de Policía.

Para la captura de este presunto delincuente, fue fundamental la información entregada por parte de la comunidad a las autoridades, el sujeto fue capturado en el lugar y se le leyeron sus derechos conforme a lo establecido en la ley. Posteriormente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

“En lo corrido del año, la institución ha logrado recuperar 129 motocicletas hurtadas, fruto de los constantes controles, patrullajes y estrategias preventivas que se desarrollan en diferentes sectores de la ciudad”, indicó la Policía.