Juan Guillermo Cuadrado y Jhon Lucumí sorprenden en el once ideal de la Serie A de Italia

¡Los colombianos se destacan en el fútbol italiano! Juan Guillermo Cuadrado y Jhon Lucumí recibieron un nuevo reconocimiento en la Serie A, tras hacer parte del once ideal de la octava jornada de la Serie A de la Liga de Italia, gracias al gran rendimiento que tuvieron en el empate del Pisa con el Milán, como en el del Bologna con Fiorentina, ambos partidos finalizaron (2-2).

El antioqueño ingresó en el segundo tiempo y al minuto 60 logró anotar su primer gol con el Pisa tras convertir desde el punto penal. Cuadrado tuvo una destacada participación en los minutos que estuvo en cancha, realizó tres remates, completó 19 pases precisos, 12 de ellos en campo rival y, en defensa, sumó cuatro recuperaciones, un despeje, una entrada y tres duelos ganados, según las estadísticas de SofaScore.

Por otro lado, el caleño recuperó siete veces la pelota, tuvo siete despejes y cuatro intercepciones, hicieron parte de aporte defensivo. Además, tuvo un 81% de efectividad en los pases, al completar 29 de los 36 que intentó.

¿Quiénes conforman el once ideal?

El once perfecto de la fecha 8 de la Serie A lo conforman dos jugadores del Bologna entre ellos, el colombiano Jhon Lucumí; dos del Napoli; dos del Hellas Verona; uno del Cagliari, uno del Turín; uno de Pisa; uno de Udinese y uno de Lazio.

Elia Caprile (Cagliari); Rafik Belghali (Hellas Verona), Guillermo Maripan (Turín), Jhon Lucumí (Bologna), Juan Guillermo Cuadrado (Pisa); André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Arthur Atta (Udinese), Scott McTominay (Napoli); Gustav Isaksen (Lazio), Giovane Santana (Hellas Verona) y Nicolò Cambiaghi (Bologna).

¿Cuándo y contra quién juegan los colombianos?

Por la jornada 9, el Pisa de Juan Guillermo Cuadrado se medirá con el Lazio el jueves 30 de octubre en el Arena Garibaldi, a partir de las 2:45 de la tarde (hora Colombia); por otro lado, el Bologna de Jhon Lucumí se enfrentará con el Torino de Duván Zapata este 29 de octubre, a partir de las 2:45 de la tarde (hora Colombia) en el estadio Renato Dall’Ara.