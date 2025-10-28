Duván Zapata reveló su nuevo objetivo con el Torino: “Tengo muchas ganas de volver a anotar”
El colombiano logró sumar 7 minutos con el equipo italiano en la victoria frente al Genoa.
¡Duván Zapata sumó minutos con el Torino! Este fin de semana, Torino venció 2-1 al Genoa por la Serie A de Italia con anotación de Guillermo Maripán y gol en contra de Stefano Sabelli. El delantero colombiano disputó apenas 7 minutos en el partido, y suma un total de 36 minutos jugados con el equipo italiano desde su regreso.
Palabras de Duván Zapata
Luego de la victoria del Torino, Duván Zapata habló con los medios de comunicación y expresó su emoción por regresar al equipo. Además, manifestó su deseo de recuperar su mejor nivel y especialmente sus ganas de volver a marcar un gol luego de estar un largo tiempo fuera de las canchas, debido a la lesión que sufrió en la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda.
“La gente se emociona cuando salgo al campo, y yo también. Poco a poco estoy volviendo a ser el que era; entrenar me está ayudando mucho. Estoy seguro de que volveré para demostrar todo mi potencial. Hemos ganado a rivales importantes, estamos mejorando y tenemos que seguir por este camino”, añadió el colombiano.
Finalizó el delantero: “El entrenador necesitará de todos; los que tengamos menos minutos tendremos que estar preparados. Tengo muchas ganas de volver a anotar y a rendir como estoy acostumbrada, pero es solo cuestión de tiempo”.
¿Cuándo vuelve a jugar Duván Zapata?
Torino se enfrenta con Bolonia este miércoles 29 de octubre, a partir de las 2:45 de la tarde (hora Colombia), en el estadio Renato Dall’Ara, juego que corresponde a la jornada 9 de la Serie A de Italia. Se espera que para este partido Duván Zapata pueda seguir sumando minutos con la camiseta vino tinto.