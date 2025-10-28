Duván Zapata reveló su nuevo objetivo con el Torino: “Tengo muchas ganas de volver a anotar”

¡Duván Zapata sumó minutos con el Torino! Este fin de semana, Torino venció 2-1 al Genoa por la Serie A de Italia con anotación de Guillermo Maripán y gol en contra de Stefano Sabelli. El delantero colombiano disputó apenas 7 minutos en el partido, y suma un total de 36 minutos jugados con el equipo italiano desde su regreso.

Le puede interesar: James Rodríguez, molesto en León de México ¿En qué va su renovación de contrato?

Zapata "fondamentale" ma l'impiego continua ad essere gradualehttps://t.co/lO30YaXGrJ — CuoreToro.it ❤️🐂 (@Cuore_Toro) October 25, 2025

Palabras de Duván Zapata

Luego de la victoria del Torino, Duván Zapata habló con los medios de comunicación y expresó su emoción por regresar al equipo. Además, manifestó su deseo de recuperar su mejor nivel y especialmente sus ganas de volver a marcar un gol luego de estar un largo tiempo fuera de las canchas, debido a la lesión que sufrió en la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda.

“La gente se emociona cuando salgo al campo, y yo también. Poco a poco estoy volviendo a ser el que era; entrenar me está ayudando mucho. Estoy seguro de que volveré para demostrar todo mi potencial. Hemos ganado a rivales importantes, estamos mejorando y tenemos que seguir por este camino”, añadió el colombiano.

Lea también: Luis Díaz lidera el ranking de los jugadores colombianos que más han perdido valor durante el 2025

Finalizó el delantero: “El entrenador necesitará de todos; los que tengamos menos minutos tendremos que estar preparados. Tengo muchas ganas de volver a anotar y a rendir como estoy acostumbrada, pero es solo cuestión de tiempo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Duván Zapata?

Torino se enfrenta con Bolonia este miércoles 29 de octubre, a partir de las 2:45 de la tarde (hora Colombia), en el estadio Renato Dall’Ara, juego que corresponde a la jornada 9 de la Serie A de Italia. Se espera que para este partido Duván Zapata pueda seguir sumando minutos con la camiseta vino tinto.