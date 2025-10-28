Intolerancia: pelea entre dos adultos mayores terminó en tragedia en Ibagué

Labores de levantamiento del cadáver por parte del CTI de la Fiscalía./ Foto: Caracol Radio

Ibagué

El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué, Francisco Espín, confirmó que se registró un caso de homicidio en el sur de la ciudad, hecho del que fueron protagonistas dos adultos mayores.

“Es un hecho de intolerancia en el cual una persona agrede a la otra con una piedra que lanza desde un segundo piso, la persona pierde la vida lamentablemente”, dijo Francisco Espín.

El funcionario resaltó que en la capital del Tolima el 68% de las muertes violentas corresponden a casos de intolerancia, situación que preocupa las autoridades locales.

“Hacemos un llamado a la tolerancia, a la convivencia, a la tranquilidad, a resolver los problemas en las inspecciones de Policía con los gestores de convivencia y centros de conciliación”, manifestó el secretario de Gobierno de la capital del Tolima.

A la vez destacó que en la actualidad la Secretaría de Salud de Ibagué tiene estratégicas como el ´escuchadero´ que permite que los ciudadanos expresen sus problemas psicológicos o si tienen alguna situación que les afecte.

“La persona que acabó con la vida del otro adulto mayor fue judicializado, pero ahí vemos las consecuencias de un caso de intolerancia entre las personas”, puntualizó.

Otro caso de intolerancia entre adultos mayores

El pasado 4 de octubre la comunidad del barrio Oviedo en la comuna 7 de Ibagué quedó perpleja por el homicidio de uno de sus vecinos. El hecho sucedió en medio de una discusión entre dos personas llevó a que una de las involucradas acabara con la vida de Luis Eduardo Barragán.

Barragán habría recibió un golpe contundente en la cabeza con una pica en medio de la acalorada discusión con una persona que no ha sido identificada y que huyó del lugar para evitar ser capturado.

Este caso de muerte violenta se suma a otros ocurridos durante el 2025 por intolerancia en Ibagué y que demuestran la manera como algunos ciudadanos están resolviendo sus problemas, situaciones que terminan en tragedia.