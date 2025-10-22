Tormenta tropical Melissa se mantiene al norte de la Guajira

Tormenta tropical Melissa se mantienen sobre el norte de la Guajira

La Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT) informó que la tormenta tropical Melissa, ubicada en el oriente del mar Caribe, continúa generando influencia directa sobre el nororiente de Colombia, especialmente en La Guajira y Magdalena, con lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

La MTACT mantiene el estado de Alistamiento para La Guajira y Magdalena, y se incluyen las Islas Cayosdel norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Se conservan el estado de Aviso para Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y el Golfo de Urabá, y el estado de Vigilancia para San Andrés Isla y municipio de Providencia y Santa Catalina.

La tormenta registra vientos sostenidos cercanos a 85 km/h y oleaje superior a tres metros, condiciones que podrían afectar la navegación marítima y las actividades costeras.

Se prevé que el sistema continúe su desplazamiento hacia el occidente, manteniendo vientos fuertes y mar de fondo en el norte y centro del Caribe colombiano.

La Dirección General Marítima (DIMAR) recomendó a la comunidad marítima y pesquera tomar precauciones y atender las orientaciones de las capitanías de puerto sobre posibles restricciones y medidas preventivas.

Por su parte, la Aeronáutica Civil informó que no se reportan afectaciones en la operación aérea, pero mantiene la vigilancia de los reportes

Unidad Nacionalpara la Gestióndel Riesgo de Desastres

Dirección: Av. Calle26 # 92 - 32, edificio Gold 4, piso 2 | Bogotá, Colombia

Conmutador: (+57) 601 552 9696

Línea gratuita nacional:(+57) 01 8000 113200

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

meteorológicos y los planes de contingencia activos ante posibles incrementos de viento o lluvia.

El Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales, el Plan Nacional de Respuesta y la Sala de Crisis Nacional continúan activos.

La MTACT instó a los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo a reforzar la preparación, verificación de refugios y acciones preventivas ante posibles inundaciones o crecientes súbitas.

A la población se le recomienda evitar corrientes de agua, no permanecer en zonas abiertas durante tormentas y buscar refugio seguro en caso de lluvias intensas.