Grand Sirenis Cartagena: el nuevo todo incluido que transforma la experiencia de viajar

Cartagena

La cadena europea Sirenis Hotels & Resorts consolida su presencia en el Caribe colombiano con la apertura del Grand Sirenis Cartagena, un moderno hotel todo incluido operado por OxoHotel Hospitality Management Group, compañía colombiana experta en la gestión de marcas internacionales.

Con esta apertura, Sirenis redefine la manera de vivir las vacaciones en familia, apostando por un formato más consciente, sostenible y orientado a las experiencias memorables.

El turismo todo incluido vive una nueva era. Hoy, los viajeros buscan mucho más que comodidad y abundancia: desean experiencias auténticas, sostenibles y con propósito. En este contexto, Grand Sirenis Cartagena representa una nueva generación de hoteles todo incluido, diseñada para quienes valoran la comodidad, el diseño y el bienestar sin perder la conexión con lo esencial.

Con más de 40 años de trayectoria internacional en destinos como Ibiza, Riviera Maya y Punta Cana, Sirenis Hotels & Resorts llega a Cartagena con una propuesta diferencial que combina diseño contemporáneo, bienestar y sostenibilidad.

“El nuevo viajero busca equilibrio: disfrutar sin excesos, descansar sin desconectarse del entorno y compartir experiencias que aporten valor. Esa es la esencia del nuevo todo incluido de Sirenis”, asegura Javier Mahecha, gerente general de Grand Sirenis Cartagena.

Una nueva generación de hoteles todo incluido

El modelo todo incluido evoluciona hacia un formato más consciente, donde la personalización, el diseño y el bienestar son tan importantes como la gastronomía y el entretenimiento. En Grand Sirenis Cartagena, cada detalle ha sido concebido para ofrecer una experiencia integral:

Compromiso con la sostenibilidad: gestión responsable del agua y la energía, uso de materiales locales y políticas ambientales que reducen el impacto ecológico.

gestión responsable del agua y la energía, uso de materiales locales y políticas ambientales que reducen el impacto ecológico. Diseño moderno y funcional: espacios amplios, confortables y estéticamente coherentes, con mobiliario de alta resistencia sin sacrificar estilo.

espacios amplios, confortables y estéticamente coherentes, con mobiliario de alta resistencia sin sacrificar estilo. Gastronomía diversa: opciones que combinan lo mejor de la cocina caribeña e internacional, con experiencias adaptadas a diferentes edades y preferencias.

opciones que combinan lo mejor de la cocina caribeña e internacional, con experiencias adaptadas a diferentes edades y preferencias. Bienestar y relax: experiencias que conectan cuerpo y mente, incluyendo su exclusivo Spa Zenit de inspiración asiática.

experiencias que conectan cuerpo y mente, incluyendo su exclusivo Spa Zenit de inspiración asiática. Diversión familiar: programas y ambientes pensados para disfrutar en grupo, desde clubes de playa hasta actividades recreativas junto al mar.

Grand Sirenis Cartagena: el nuevo rostro del Caribe colombiano

Ubicado en la zona de Manzanillo del Mar, en primera línea de playa, un enclave tranquilo a pocos minutos del centro histórico, Grand Sirenis Cartagena combina la serenidad del entorno natural con el encanto contemporáneo de un resort familiar. Su diseño moderno y su ambiente de exclusividad lo convierten en el lugar ideal para quienes buscan una experiencia sin preocupaciones.

El hotel cuenta con 147 habitaciones, entre Deluxe y suites, todas diseñadas para el confort, con balcones privados y vistas al mar o a los jardines tropicales. Su oferta gastronómica reúne lo mejor de la cocina local e internacional, con restaurantes de autor y bares que ofrecen coctelería creativa.

Con dos piscinas, gimnasio, Club de Playa privado y el Spa Zenit, el hotel invita a disfrutar experiencias memorables para toda la familia. Mientras los adultos se relajan en el spa o disfrutan de la gastronomía, los niños viven actividades especialmente diseñadas para ellos, creando momentos únicos bajo el sello de hospitalidad de Sirenis.

El futuro del todo incluido: sostenibilidad, tecnología y personalización

El formato todo incluido no desaparece: se transforma. Las nuevas generaciones de viajeros buscan hoteles que integren tecnología avanzada, materiales sostenibles, diseño inteligente y experiencias únicas.

En esta nueva era, Grand Sirenis Cartagena se posiciona como un referente de hospitalidad moderna, donde cada estadía se convierte en una experiencia personalizada, auténtica y con propósito.

“El todo incluido del futuro será más humano, más consciente y más inspirador. En Sirenis, ya estamos construyendo ese camino desde Cartagena”, declaró Javier Mahecha Gerente General del hotel.