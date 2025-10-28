Festival de Salsa Cartagena en Clave hará un homenaje al Joe Arroyo en sus 10 años

Cartagena

Este jueves 30 de octubre se llevará a cabo la inauguración del Festival de Salsa Cartagena en Clave, que este año en su décima versión, hará un homenaje a Joe Arroyo. Kriss Urueta, director del Festival, manifestó que “este evento fue creado para reivindicar la memoria salsera de la ciudad y nada más apropiado que recordar al rebelde del barrio, al Joe, un genio que representa todo el aporte de esta ciudad a la música antillana”.

Desde las seis de la tarde del jueves 30 de octubre, en el Centro de Formación de la Cooperación Española, se realizarán conversatorios sobre la obra musical del cantante cartagenero con invitados como el pianista Chelito de Castro, el músico Boris García, la escritora Andrea Barraza, la melómana Marien Ararat, el historiador Javier Ortiz y el actor John Narváez, que protagonizó la película Rebelión.

El viernes 31 de octubre, la agenda académica sigue con la sección Mujeres en su Salsa con las creadoras de contenidos digitales salseros Mary Rincón de Cali y Nelly Cantillo de Barranquilla, un recital poético llamado Noche de Arreboles con escritores como Rómulo Bustos, Pedro Blas Julio Romero, Jesús Daniel Osuna, Wilfredo Vega y Teresa Polo, cerrando con la presentación musical del hijo del Joe, Dinkol Arroyo acompañado de la Orquesta Élite.

Los días sábado 1 y domingo 2 de octubre, el Festival se trasladará a Patio Vacilao (frente a la Y de la entrada de Mamonal) donde se realizará el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas y el concierto de cierre con agrupaciones como Luismy Yanes ‘El Caballo de la Salsa’, Dinkol Arroyo, Ruben Eljach ‘El Máster’ y Yoiber ‘El Melódico’.

El Festival de Salsa Cartagena en Clave es organizado por la Corporación Arrabales y apoyado por el Centro de Formación de la Cooperación Española, la Universidad de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y Patio Vacilao.