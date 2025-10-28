Felipe Olave:empresario que quiere devolverle la alegría a Neiva con la construcción de un estadio

El empresario y filántropo Felipe Olave trabaja por un sueño, se trata de su proyecto de construir un estadio privado en Neiva que se convierta en un motor de desarrollo deportivo, social y cultural para su ciudad natal. Su proyecto busca modernizar la capital huilense y devolverle el dinamismo que, según él, ha perdido con los años.

“Neiva se quedó como una fotografía mientras el tiempo avanza”, asegura Felipe Olave, quien recuerda con gratitud su niñez y juventud en la ciudad. Su iniciativa nace del deseo de retribuirle a su tierra lo que esta le ha dado y de volver a encender el orgullo opita.

Su proyecto además del estadio, contempla proyectos inmobiliarios, un auditorio con capacidad para 1.200 personas, un malecón junto al río Magdalena, y, como eje central, la construcción del primer estadio privado de la región, un espacio para el deporte, la cultura y la música.

Felipe Olave afirma sentirse feliz de ser un agente de cambio en su ciudad y de inspirar sentido de pertenencia entre los ciudadanos, desde los jóvenes hasta los taxistas que lo saludan con admiración en las calles, reconociendo su compromiso con el futuro del Huila.