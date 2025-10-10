Nueva EPS desmiente supuesta renuncia de su interventora y niega operativo para arrestarla

La Nueva EPS emitió un pronunciamiento desmintiendo que su interventora, Gloria Libia Polanía, renunció a su cargo.

Señalan que la circulación de dicha información, es producto de una malinterpretación de un oficio emitido por la Policía Metropolitana de Bogotá relacionado con una diligencia del 29 de septiembre de 2025, a raíz de lo cual se solicitó a dicha institución que procediera a dar un alcance al despacho judicial.

Explican que la visita realizada tuvo como fin recabar información sobre órdenes judiciales vigentes contra algunos funcionarios de la entidad, incluyendo al exagente interventor, Bernardo Camacho.

”Durante dicha diligencia, se informó claramente que quien renunció fue justamente el anterior interventor, y que en su lugar fue designada, mediante resolución oficial, la doctora Gloria Libia Polania Aguillón”, asegura la Nueva EPS.

Respecto al gerente regional, Aldemar Casadiegos Jaime se informó que el día de esta diligencia, este se encontraba vinculado como Gerente de la Regional Centro Oriente de la EPS, pero que no se encontraba disponible en medio del proceso que adelantó la Policía, y sin embargo, en ningún momento se mencionó que este hubiese reemplazado a la actual agente interventora, como erróneamente se consignó en el oficio.

“En consecuencia, se reitera que no es cierto que la Dra. Gloria Libia Polanía Aguillón haya renunciado a su cargo de Agente Interventora de la NUEVA EPS y que tampoco es cierto que el día 09 de octubre de 2025 se haya llevado a cabo un operativo en la Oficina Nacional ubicada en Bogotá para hacer efectiva una orden de arresto en su contra”, agregan.