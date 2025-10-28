Estatuto de Rentas del Tolima sufrirá cambios para el año 2026

Tolima

La secretaria de Hacienda del Tolima, Carol Andrea Páramo García, socializó las principales modificaciones que tendrá el Estatuto de Rentas en el departamento a partir del primero de enero de 2026, luego de la aprobación de la Ordenanza 0015 de 2025.

La funcionaria explicó que la principal novedad del Estatuto es la implementación de la estampilla Justicia Familiar. “Estamos a la espera de la reglamentación para definir el procedimiento en todos los municipios”, puntualizó.

Además, habrá cambios en el proceso de liquidación de las estampillas para los contratos de prestación de servicios celebrados con personas naturales. Antes, estos debían legalizarse con el pago previo de las estampillas; ahora, se aplicarán dos descuentos: uno en cada una de las dos cuentas hasta el mes de agosto, y a partir de septiembre se realizará un solo descuento.

“Depende del tipo de contrato. Tenemos contratos de suministro y de obra pública. Cada uno tiene porcentajes distintos. En los contratos de prestación de servicios estamos entre un 2.5 % y un 4 %, según el objeto contractual que se suscriba”, explicó Páramo.

Asimismo, la secretaria enfatizó ante las alcaldías del Tolima la importancia de aumentar el registro de vehículos en sus jurisdicciones, ya que del recaudo el 80 % corresponde a la Gobernación y el 20 % a las entidades municipales.

“Queremos invitar a los municipios a seguir trabajando en coordinación, porque ese 20 % proviene del registro de vehículos en nuestro departamento. Cuando un contribuyente adquiere un vehículo, debe registrar su dirección en el Tolima. Las personas deben registrar el lugar donde viven, pero ese lugar debe estar en el departamento”, acotó.

La Gobernación anunció una serie de capacitaciones en los municipios para continuar la socialización sobre los cambios del Estatuto, dirigidas a las secretarías de Hacienda municipales, entidades descentralizadas y hospitales.