“China no es un mercado alternativo para nuestras exportaciones”: presidente de la SAC

Cartagena

En el marco del Congreso Nacional de Municipios que se desarrolla en Cartagena, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, expresó su preocupación sobre la decisión que pueda tomar el presidente Gustavo Petro frente a un posible ingreso a la ‘Ruta de la Seda’ de China.

El dirigente gremial advirtió que esta determinación afectaría a los más de tres millones de colombianos que tienen como principal ingreso las actividades agropecuarias, teniendo en cuenta que Estados Unidos podría tomar represalias contra Colombia.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia destacó que el tema con Estados Unidos “no es menor”, ya que el 80% de las flores que se exportan van hacia el país norteamericano y el mercado más importante del café colombiano es el estadounidense.

“El 80% de las flores que se exportan desde nuestro país van para Estados Unidos. En el caso del café es el mercado más importante. En los 250 municipios de Colombia donde hay producción de aguacate hass, este año Estados Unidos iba a recibir el 50% de las exportaciones de aguacate hass. En el caso del cacao y la chocolatería, que es un producto llamado a ser de la sustitución de cultivos, Estados Unidos compite como mercado de destino con la Unión Europea”, aseveró.

Jorge Enrique Bedoya aseguró que China no es un mercado alternativo para las exportaciones. Además, hizo un llamado a proteger el empleo formal del sector agropecuario.

“Ese tema de Estados Unidos no es menor porque no hay alternativa, y la China no es un mercado alternativo para nuestras exportaciones. Y yo les digo, son 3.2 millones de colombianos que generan su ingreso a partir de las actividades agropecuarias, y ese es un empleo formal que hay que cuidar”, concluyó.

“Es un gran error desde el punto de vista diplomático”: Bruce Mac Master

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, también tuvo su intervención en el panel en el marco del Congreso Nacional de Municipios, donde aseguró que en este momento es “delicado” para Colombia firmar la ‘Ruta de la Seda’ con China, porque Estados Unidos lo consideraría como una gran agresión a su bloque de aliados. Así las cosas, el dirigente gremial advirtió que esta decisión es un error desde el punto de vista diplomático.

“Estados Unidos en este momento considera que es una gran agresión para el bloque de aliados con los cuales está trabajando. Y muchos países entendemos que por más que nos parezca un exceso de posición dominante en el mercado internacional, lo cierto es que es el gran comprador. El presidente se va para China y va a ir allá eventualmente a explorar la posibilidad de firmar los acuerdos relacionados con la Ruta de la Seda, para nosotros es un gran error desde el punto de vista diplomático, así se lo hemos dicho”, dijo Mac Master en el evento.