Economistas ponen bajo la lupa las reformas del gobierno Petro en la UPTC

Los grupos de investigación OICOS y MODEAL de la Escuela de Economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) organizan el seminario «Sumas y Restas», un espacio académico que busca evaluar el desempeño económico del gobierno del presidente Gustavo Petro. El encuentro se desarrollará los días 29 y 30 de octubre en el auditorio de SINDIMAESTROS de Tunja.

«Queremos abrir un debate académico serio sobre las reformas laboral, pensional y tributaria, con argumentos técnicos más allá de la coyuntura política...», explicó el profesor Hernando Zuleta, uno de los conferencistas invitados. En el mismo sentido, el economista Jorge Iván González advirtió que «...la sostenibilidad fiscal y la equidad social son los retos estructurales de la economía colombiana, y requieren decisiones coherentes y de largo plazo...».

La exministra Cecilia López Montaño participará en el panel de cierre, donde abordará el impacto de las políticas sociales del actual gobierno. «...Hay avances en la redistribución y la inclusión, pero la política pública necesita consistencia técnica y articulación institucional...», afirmó.

El evento también contará con la presencia de investigadores de la UPTC y de universidades nacionales, quienes analizarán el papel de la inversión pública y el comportamiento de la inflación. Según el profesor Carlos Patiño, del grupo MODEAL, «...el seminario busca construir pensamiento económico desde las regiones, con una mirada crítica que aporte al desarrollo nacional...».