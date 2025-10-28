Condenan a más de 11 años de prisión a dos policías por las ‘chuzadas’ a exempleadas de Laura Sarabia

La tarde de este martes 28 de octubre, el juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá condenó a más de 11 años de cárcel al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y al patrullero Jhon Fredy Morales, implicados en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza y Fabiola Perea, ambas exempleadas de la entonces jefa de gabinete del Gobierno Petro, Laura Sarabia, a inicios del 2023.

Ambos expolicias acudieron ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Quibdó (Chocó) y, con informes falsos sustentados con el testimonio de una aparente fuente humana, para interceptar las líneas de Meza y Perea, a quienes hicieron pasara como alias la ‘madrina’ y la ‘cocinera’ del Clan del Golfo.

Por estos hechos, Correa fue sentenciado a 11 años y cuatro meses, mientras que Morales a 12 años y dos meses por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, fraude procesal y falsedad en documento público.

“Quedó evidenciado que los dos procesados contribuyeron no solo aportando esos documentos falsos, sino que emprendieron otras acciones para conseguir el engaño en el fiscal Oscar Gutiérrez, a fin de obtener ese fin último. Esto es la interceptación de las comunicaciones de las dos empleadas de Laura Sarabia que en un principio habían sido señaladas como sospechosas de la pérdida de un dinero”, advirtió la fiscal del caso.

La defensa apeló la decisión de primera instancia.

Estas nuevas condenas por el lío de las ‘chuzadas’ se suman a la de los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Cañizales.

Lo que dijo la juez

“Se acreditó que, a partir de este acontecimiento, se desplegaran distintas diligencias de investigación, entre ellas, la recepción de denuncias, entrevistas e interrogatorios. La recolección de material videográfico y el sometimiento de la trabajadora a una prueba de polígrafo, todas ellas actuaciones que se enmarcaron en el trámite adelantado tras la denuncia que constituye el mencionado contexto dentro del cual se insertaron los documentos falsos elaborados por los acusados”, determinó la jueza 53 de conocimiento.