El maestro Daniel Saboya, integrante del trío Palos y Cuerdas, explicó que el concierto «Cien años de música» celebra las siete décadas de trayectoria del maestro cubano Paquito D’Rivera y los 30 años del trío boyacense. «...Es una alegría inmensa tener a Paquito en Tunja, nuestra ciudad de origen, el lugar donde nos formamos musicalmente. Este proyecto nació en 2023, cuando grabamos juntos el disco Zamba Negra, ahora disponible en plataformas digitales...», señaló Saboya.

“Cien años de música”: Paquito D’Rivera y los hermanos Saboya unen su arte en Tunja Ampliar

Sobre el proceso creativo, Saboya destacó la conexión musical que surgió con el reconocido saxofonista. «...Fue un encuentro maravilloso. Desde niños admiramos la música de Paquito y nunca imaginamos grabar con él. Lo interesante es que, además de ser una leyenda del jazz, tiene una formación clásica sólida. Ese punto en común nos permitió dialogar musicalmente entre lo académico, lo popular y lo improvisado...», afirmó el músico boyacense.

El concierto, que se realizará esta noche en el Teatro Mayor Bicentenario en el marco del Festival Internacional de la Cultura Campesina, ofrecerá una experiencia única. «...El público verá a una de las figuras icónicas de la historia de la música. Será un espectáculo gratuito y especial porque combina lo escrito con lo espontáneo, entre la música clásica y la improvisación...», comentó Saboya, quien invitó a los tunjanos a no perderse el espectáculo.

Finalmente, el maestro Daniel Saboya adelantó que el concierto también incluirá sonidos tradicionales de la región andina. «...Nuestra semilla siempre ha sido la música colombiana. Aunque hemos explorado otros géneros, siempre volvemos a nuestras raíces. Habrá un momento para interpretar obras con el trío en su formato original y luego una segunda parte junto a Paquito, donde lo nuestro se mezcla con lo universa...», concluyó.