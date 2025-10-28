Chiquinquirá vivirá hoy la primera jornada del Día sin Carro y sin Moto del año

Se espera que en esta jornada dejen de circular más de 3.000 vehículos por la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Chiquinquirá

Con el objetivo de que los chiquinquireños se desplacen a sus lugares de trabajo, estudio o diferentes sitios en medios alternativos y ayuden al cuidado del medio ambiente, se realizará este martes 28 de octubre la primera jornada del año del Día sin Carro y sin Moto.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, se espera que dejen de circular más de 3.000 vehículos por las vías principales de la Ciudad Mariana.

“Tenemos la jornada del Día sin carro y sin moto desde las 8:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche dentro de todas las vías del perímetro urbano del municipio de Chiquinquirá, aclarándole a toda la comunidad que la única vía que exceptuada de esta medida es la Avenida Circunvalar que es la vía que va para Bogotá, para Tunja y para Saboyá. Los que transiten por el perímetro urbano del municipio tienen que acreditar el peaje o de pronto si es alguna situación médica pues deberán tener la cita médica o la historia clínica que les permita demostrar que es una fuerza mayor por la cual están transitando con el vehículo por las vías del municipio. Esperamos que hoy salgan de circulación de 3.000 a 4.000 vehículos”, aseguró Jerson García, secretario de Tránsito de Chiquinquirá.

De acuerdo con lo señalado por el secretario de Tránsito y Transporte del municipio para el desarrollo de esta jornada se dispondrá de 10 agentes de tránsito que estarán ubicados en varios sectores estratégicos de la ciudad.

“Tendremos controles por parte del cuerpo operativo de agentes de tránsito y ese es control se va a realizar durante todo el día. También vamos a tener unas jornadas y campañas de capacitación en horas de la tarde, pero digamos que por parte de los agentes de tránsito se van a incrementar los controles. Vamos a tener 10 agentes de tránsito e Inicialmente van a estar en el ingreso las cuatro entradas al municipio, obviamente también orientando a turistas o personas que no sepan de la medida y ya después van a realizar controles dentro de dentro del centro y el perímetro del centro histórico del municipio”, agregó García.

Además de bajar los niveles de contaminación en el medio ambiente, el objetivo de esta jornada es que los chiquinquireños utilicen medios de transporte alternativos.

Vale la pena señalar que las personas que infrinjan esta medida estarán expuestas a una sanción económica que equivaldría a unos $605.000 y la inmovilización del vehículo.