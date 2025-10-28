Capturan a exsoldado que habría asesinado a una pareja en Villahermosa, Tolima

Tolima

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a César Augusto Buitrago Pérez, un exsoldado profesional del Ejército Nacional, por su presunta responsabilidad en el asesinato de una pareja en Villahermosa, Tolima.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijín del Tolima y el Gaula del Ejército Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre a las afueras de un conjunto residencial en el norte de Bogotá. Durante el operativo de captura, Buitrago Pérez les disparó a tres militares en medio de un enfrentamiento con las autoridades.

Una fiscal seccional le formuló imputación por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, ambas conductas agravadas, y disparo de arma de fuego. El procesado no aceptó ninguno de los cargos.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2022, en zona rural de la vereda Buenavista, donde Buitrago Pérez, al parecer, les disparó a un hombre y una mujer, ocasionándoles la muerte. Las víctimas fueron identificadas como Yessenia Gil Patiño y Luis Otaliver Vélez Morales.

La Fiscalía evidenció que ese día la pareja, dueña de un cultivo de granadillas, había ido a la zona a pagar los sueldos de sus trabajadores. Al parecer, el exsoldado, junto a otro hombre, les habría disparado por negarse a pagar una extorsión.