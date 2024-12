¿Es posible revertir envejecimiento con células madre y vivir 120 años? Esto dice ciencia

Probablemente, ha escuchado sobre las células madre. Estas se caracterizan por tener la capacidad de transformarse en diferentes tipos de células del cuerpo. Pueden ser embrionarias y convertirse en cualquier tipo celular; o adultas, para ayudar a reparar y regenerar células dañadas.

Es común que los seres humanos estén interesados en vivir más tiempo y revertir el envejecimiento. Esto se debe al deseo natural y existencial de huirle a la muerte.

Cuando los humanos envejecen, naturalmente experimentan enfermedades y la pérdida de capacidades. Esto despierta el interés en la longevidad y en mejorar física y mentalmente.

Es importante destacar que las células madre tienen el potencial de regenerar órganos y tejidos dañados. De esta forma, se abre un abanico de posibilidades para tratar enfermedades relacionadas con la edad y ralentizar el envejecimiento.

¿Cuál es el potencial de las células madre pluripotentes inducidas en la regeneración de tejidos y órganos?

Es importante explicar que las ‘induced pluripotent stem cells’ o células madre pluripotentes inducidas (IPSC), se caracterizan por ser células somáticas adultas, como las de la piel o la sangre. Estas han sido reprogramadas mediante factores de transcripción para convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, similar a las células madre embrionarias.

Según el estudio ‘Induced Pluripotent Stem Cells and Their Potential for Clinical Application’, de Takahashi y Yamanaka, el potencial de las células madre pluripotentes inducidas en la regeneración de tejidos y órganos es destacado, sobre todo en el modelado de enfermedades, la medicina regenerativa y la terapia celular.

Generación de tejidos y órganos

Estas células pueden ofrecen la posibilidad de generar tejidos y órganos funcionales a partir de células somáticas maduras.

La tecnología está demostrando ser prometedora en la creación de tejidos funcionales como la corteza cerebral, retina y glándula pituitaria, a través de la manipulación de IPSC en un entorno adecuado.

De esta manera, se podrían transformar los trasplantes de órganos y el modelado de enfermedades. Un ejemplo de su potencial terapéutico es el tratamiento de la anemia de células falciformes en ratones, donde se corrigió un defecto genético en una línea de IPSC mutantes, lo que llevó a la curación de la enfermedad.

Este modelo demostró que las IPSC pueden ser utilizadas para corregir enfermedades genéticas y causadas por defectos en un solo gen mediante el reemplazo genético en células autólogas.

Medicina regenerativa

Las IPSC permiten la creación de células madre por medio de células somáticas del propio paciente, reduciendo riesgos de rechazo inmunológico y problemas de transmisión de enfermedades.

No obstante, es un proceso costoso y lento. Por ende, se están investigando líneas de IPSC alogénicas que podrían permitir la producción masiva de células madre sin los riesgos del rechazo.

Desarrollo de terapias celulares

Este es un enfoque prometedor en la creación de células específicas para terapias celulares, como el caso de las células T. Estas pueden ser reprogramadas a IPSC y transformadas en células T rejuvenecidas con una mayor capacidad proliferativa y una elongación de los telómeros. Como resultado, resuelve limitaciones en la cantidad de células necesarias para terapias inmunológicas y rejuvenece las células para una mayor efectividad.

¿Cuáles son los avances en terapias con células madre para tratar enfermedades asociadas al envejecimiento?

Para Trounson y DeWitt, abordado en la publicación ‘Stem Cell Therapy: A Novel Treatment Option for Age-Related Diseases’, los avances en terapias con células madre para tratar enfermedades asociadas al envejecimiento incluyen diversas aplicaciones prometedoras en la medicina regenerativa.

En primer lugar, se están desarrollando tratamientos para revertir la ceguera y la diabetes tipo 1, utilizando derivados de células madre embrionarias. Adicionalmente, las células madre pluripotentes inducidas están siendo investigadas para su uso en ensayos clínicos para enfermedades oculares.

Asimismo, las células madre están siendo utilizadas para estudiar los mecanismos relacionados con las enfermedades y para la creación de modelos de enfermedades humanas en laboratorios. Esto, podría mejorar el diagnóstico y desarrollo de fármacos personalizados, con base en el perfil genético de cada individuo.

Por otra parte, la ingeniería de células madre está avanzando en la reparación de tejidos, como en el caso de la regeneración pulmonar, y en la manipulación del sistema inmunológico.

Finalmente, cabe agregar que no se puede asegurar que estos avances permitirán vivir hasta los 120 años. La investigación está avanzando, pero aún está en fases clínicas y los resultados sobre longevidad no son definitivos y universales.