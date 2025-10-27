Terror, sabor, comida y vino el plan perfecto para Halloween

Octubre llega con su aire enigmático y aterrador, siendo un gusto irresistible por lo sobrenatural. Un buen plan son las películas de terror que llegan a las carteleras en este mes, o están disponibles en las plataformas, se puede disfrutar en casa con una copa de vino que intensifique cada emoción. Pinta Negra de Portugal invitan a los colombianos a vivir el miedo con sabor, combinando la adrenalina con recetas creativas, ideales para compartir entre amigos o en pareja.

Aquí algunos consejos de recetas para disfrutar esta celebración con sabor colombiano.

“Dedos de bruja costeña” (deditos de queso con pimentón): Usa queso costeño en bastones, envuélvelos en masa de hojaldre y hornéalos hasta que doren. Coloca rodajas en forma triangular de pimentón en la punta de los dedos de queso para simular “uñas” sangrientas. El toque salado combina de maravilla con la acidez del vino blanco.

“Cementerio tropical” (ceviche de mango biche y camarones): Combina cubos de mango biche, aguacate y camarones cocidos con limón, cilantro y un toque de ají. Sirve en vasos transparentes y decora con totopos en forma de lápida. Refrescante, crujiente y visualmente irresistible.

“Fantasmitas de arequipe” (mini merengues rellenos): Haz merenguitos caseros, píntales ojos con chocolate derretido y rellénalos con una cucharadita de arequipe, perfectos para acompañar una copa fría mientras se disfruta una historia de miedo.

“Ojos del más allá” (albóndigas rellenas de queso en salsa roja): Prepara albóndigas de carne molida con orégano y un toque de comino, rellénalas con cubos de queso costeño y sírvelas en salsa de tomate natural. Corona cada una con una rodaja de aceituna para simular un ojo. Perfectas para compartir entre sustos.

“Momias espeluznantes” (mini pizzas de pepperoni en salsa napolitana): Se cubren tortillas con salsa napolitana, se cruzan tiras de queso mozzarella simulando vendas y se decoran con rodajas de pepperoni y aceitunas negras como ojos. Se doran en el AirFryer a 180 °C durante 5 minutos, obteniendo un bocado divertido y perfecto para Halloween.

“Sangre de vampiro” (mazorcada con tocineta y salsa de vino tinto): Se saltean granos de mazorca con mantequilla, tocineta crocante y un chorrito de vino tinto Pinta Negra reducido con cebolla morada y azúcar morena. El color profundo y el aroma ahumado lo convierten en un acompañamiento irresistible.

Además, una selección de películas de terror que se pueden disfrutar mientras se degustan estas recetas, reviviendo clásicos, mezcladas con cintas recientes, para descubrir nuevas historias que ponen los nervios a prueba. Encontramos Títulos como: “La hora de la desaparición”, “Sé lo que hicieron el verano pasado”, “Viernes 13”, “Nosferatu”, “La Monja” en sus dos entregas, “El Conjuro” en sus 3 partes. A ellos se suman íconos como “El Exorcista”, “Halloween”, “El Resplandor” o “Psicosis”, que resisten al paso del tiempo y mantienen viva la fascinación por el miedo.