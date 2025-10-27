Retrasos y denuncias en la vía Sora–San Pedro de Iguaque preocupan a veedores

Los veedores ciudadanos del municipio de Sora expresaron su preocupación por los retrasos en la pavimentación de la vía que conduce a San Pedro de Iguaque, obra que debía entregarse en noviembre. «...Las labores están suspendidas, no hay maquinaria ni comunicación con el contratista...», denunció uno de los líderes del comité de vigilancia.

Desde la Gobernación de Boyacá, un vocero del sector de Infraestructura explicó que se está exigiendo el cumplimiento de los plazos y anunció que se incluirá un kilómetro adicional en la ejecución. «...Estamos haciendo los ajustes técnicos necesarios, pero la comunidad debe saber que la obra no está abandonada...», señaló el funcionario.

Los habitantes piden transparencia y una intervención directa del gobernador Carlos Amaya para garantizar que la vía no quede inconclusa.