Tunja

Puerto Boyacá registra la cifra más baja de homicidios en dos décadas

El gobernador Carlos Amaya celebró que Puerto Boyacá haya reducido a cuatro los homicidios en 2025, la cifra más baja en veinte años.

Caracol Radio

Felipe Carreño

Durante un balance de seguridad, Amaya destacó que la articulación entre el Ejército, la Policía y la Alcaldía permitió una reducción histórica de los homicidios. «...Hace años teníamos cifras de dos dígitos; hoy podemos decir que la seguridad está dando resultados...», señaló.

El mandatario anunció la entrega de un «Necromóvil» y un vehículo especializado para la protección de la infancia y la adolescencia. «...Estos recursos fortalecerán la capacidad investigativa y la atención inmediata...», añadió.

Amaya pidió a la Fiscalía que la seccional de Puerto Boyacá dependa administrativamente de Boyacá y no de Caldas. «...Queremos un control judicial más cercano y coordinado con nuestras instituciones...», concluyó.

