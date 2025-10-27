Puerto Boyacá registra la cifra más baja de homicidios en dos décadas
El gobernador Carlos Amaya celebró que Puerto Boyacá haya reducido a cuatro los homicidios en 2025, la cifra más baja en veinte años.
Durante un balance de seguridad, Amaya destacó que la articulación entre el Ejército, la Policía y la Alcaldía permitió una reducción histórica de los homicidios. «...Hace años teníamos cifras de dos dígitos; hoy podemos decir que la seguridad está dando resultados...», señaló.
El mandatario anunció la entrega de un «Necromóvil» y un vehículo especializado para la protección de la infancia y la adolescencia. «...Estos recursos fortalecerán la capacidad investigativa y la atención inmediata...», añadió.
Amaya pidió a la Fiscalía que la seccional de Puerto Boyacá dependa administrativamente de Boyacá y no de Caldas. «...Queremos un control judicial más cercano y coordinado con nuestras instituciones...», concluyó.