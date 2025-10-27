Pedro José Suárez Vacca envía mensaje de unidad tras resultados de consulta en Boyacá

Boyacá

El representante a la Cámara por Boyacá, Pedro José Suárez Vacca, destacó un mensaje de unidad y reconocimiento al esfuerzo colectivo tras los resultados de la reciente consulta popular. A través de un pronunciamiento público, felicitó a los aspirantes que participaron en el proceso, resaltando la importancia de su compromiso en la consolidación del proyecto político en el departamento.

“Felicito a José Luis, Astrid, Ninny, Nubia Esperanza, René, Nereo, Lázaro y a todos los equipos que participaron en esta consulta con compromiso, entrega y convicción. Cada esfuerzo y cada paso que dimos fortalecen este proyecto colectivo que sigue creciendo desde los territorios”, expresó el congresista.

Suárez Vacca hizo énfasis en el rol de la juventud boyacense, cuya participación dijo es motor fundamental de las transformaciones democráticas en curso. “Me llena de alegría ver la participación de las y los jóvenes, que con su energía, liderazgo y esperanza mantienen viva la llama del cambio. Ustedes son el corazón de esta transformación que no se detiene, y su fuerza demuestra que la representación de Boyacá se consolida en el Congreso”.

El representante también agradeció a quienes apoyan el proceso político, subrayando la importancia de la unidad como camino para seguir construyendo alternativas en el territorio. “Gracias a todas y todos por creer, por construir y por demostrar que la historia del cambio la seguimos escribiendo juntas y juntos, con alegría, unidad y amor por nuestro departamento”.

Finalmente, destacó la cifra de respaldo obtenida en la jornada: “Más de 2.5 millones de votos!