Cúcuta

Líderes sociales aseguran que la fuerza pública no está en la capacidad para detectar drones

Exigen al estado estar a la vanguardia tecnológica para combatir a los ilegales.

Drones cargados de explosivos. / Foto: Archivo.

Catatumbo

Para Nelson Arévalo, director del capítulo Corporeddeh Ocaña, es lamentable que mientras los grupos armados se fortalecen en tecnología para librar su guerra territorial en el Catatumbo, las fuerzas armadas no tienen la capacidad, según él, ni de detectar o destruir los drones con los que se están lanzando explosivos.

“No hay una contundencia frente a esta degradación de la guerra porque eso es una degradación, lanzar estos artefactos indiscriminados que afectan a cualquier persona, sea combatiente o sea civil, y frente a eso, las autoridades no han podido hacer mayor cosa, porque ni siquiera el ejército nacional tiene aparatos o tiene la capacidad para localizar y destruir estas armas de uso indiscriminado como los drones que han causado lamentables situaciones en el Catatumbo”, agregó Arévalo.

Indicó que, frente a la crisis del Catatumbo, “no le vemos que tenga una mejoría a mediano plazo, o sea que la gente tiene que estar prevenida y muy pendiente de esta situación de conflicto donde haya movimiento, cuidarse y siempre estar pendiente de estos artefactos que es difícil”.

Así mismo aseguró que “vemos con mucha preocupación que por parte de las instituciones encargadas de prevenir o remediar o evitar esto, no hay ninguna acción”.

Recordó que es responsabilidad del estado ir a la vanguardia tecnológica para combatir a los ilegales.

