Inició construcción de la primera pista stunt de Cartagena: será entregada en noviembre

Cartagena

Lo que empezó como un compromiso de diálogo hoy empieza a transformarse en una obra real. La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, ya avanza en la construcción de la primera pista stunt de la ciudad, que será un espacio con los estándares técnicos requeridos, seguro y controlado para los amantes de esta práctica deportiva.

Esta intervención se ejecuta en el centro de la pista alternativa de atletismo de la Villa Olímpica de Chiquinquirá, como parte del compromiso adquirido por el Gobierno distrital con los representantes de los clubes de motociclistas de todas las modalidades (stunt, cuarto de milla, alto cilindraje, entre otros).

El proyecto, ejecutado por la Secretaría de Infraestructura Distrital en conjunto con el IDER y la Secretaría del Interior, cuenta con un tiempo estimado de ejecución de 15 días.

Entre las primeras actividades en ejecución se destacan los levantamientos topográficos, la delimitación del área de trabajo, la reubicación de postes y las excavaciones iniciales, que permitirán preparar el terreno para las siguientes etapas del proyecto. Una vez concluidas estas labores preliminares, se avanzará con la colocación de la base para pavimento flexible y rígido, la extendida de asfalto, la señalización horizontal y la instalación de concreto rígido. El circuito contará además con delimitaciones de seguridad mediante maletines laterales y zonas recreativas de descanso, garantizando un espacio seguro para los motociclistas.

La respuesta tras un ejercicio de concertación

Esta pista surge como respuesta directa al compromiso adquirido por el alcalde Dumek Turbay Paz, quien a través del diálogo constante con el gremio de moteros, logró acuerdos que hoy se traducen en hechos concretos. Como muestra de confianza, los clubes y agrupaciones de motociclistas anunciaron que no participarán en la caravana de Halloween del 31 de octubre, o “rodada del terror”, reafirmando de esta manera su respaldo a los acuerdos con las autoridades y a la creación de espacios legales para su práctica deportiva.

“Este proyecto demuestra que cuando el diálogo se combina con voluntad, la ciudad gana. Estamos cumpliendo con hechos, construyendo confianza y ofreciendo espacios dignos para que los jóvenes practiquen su pasión con responsabilidad”, expresó el alcalde Dumek Turbay Paz durante una visita de inspección técnica.

Impacto social y proyección futura

El desarrollo de esta pista en la Villa Olímpica representa, además, el primer paso hacia la creación de un gran circuito de deportes de motor en la Zona Norte de la ciudad, donde podrán practicarse modalidades como motocross, freestyle motocross (FMX), cuarto de milla, stunt, competencias de alto cilindraje, entre otros, previa revisión con la Agencia Nacional de Tierras y la identificación del lote por parte de la Alcaldía Local 2.