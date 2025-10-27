Ingeniero de Bocachica, Amaury Julio, encabezará lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bolívar

Cartagena

De acuerdo con el más reciente boletín de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el ingeniero nativo del corregimiento de Bocachica en la zona insular de Cartagena, Amaury Julio Pérez, encabezará la lista del Pacto Histórico a la cámara de Representantes por el departamento de Bolívar.

El ingeniero y académico se alzó con la victoria en la consulta interna del Pacto Histórico en el departamento de Bolívar, tras obtener más de 25 mil votos. Amaury Julio, es ingeniero electricista y magíster en Ciencias Políticas y en Desarrollo Social, consolidó un fuerte respaldo dentro del movimiento progresista gracias a su perfil técnico, académico y su trabajo social con las comunidades bolivarenses.

Así quedará la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bolívar

Cabe recordar que el orden de la lista del Pacto Histórico tanto para Senado como a la Cámara de Representantes debe ser cremaller (una mujer y un hombre intercalados en cada renglón) y paritaria (mismo número de hombres y mujeres). Es decir, en este caso, el cabeza de lista es un hombre, la lista el segundo renglón lo ocupará la mujer más votada, y el tercero el segundo hombre más votado, y así sucesivamente hasta completar la lista.

La periodista Paola Pianeta estará en la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bolívar Ampliar

El departamento de Bolívar por número de población tiene derecho a seis representantes a la Cámara en el Congreso de la República, por tanto, cada partido tendrá ese número de candidatos en su lista.

La lista del Pacto Histórico a la cámara por Bolívar quedó conformada así:

Amaury Julio Pérez (cabeza de lista)

Colombia Esperanza Aduen Bray

Jhony José Hernández Aguas

Yessica Paola Blanco Torres

Viviano Torres Gutiérrez

Paola Andrea Pianeta Arango