Entretenimiento

Héctor Montaner estrena el video en vivo de su nuevo single “Tururú”

Producido por Hecho a Mano Music, el video captura la esencia de una presentación vibrante y auténtica, que conecta profundamente con fuerza al público, una cumbia irresistible que pone a bailar a todos.

Cortesía: Instagram: @hmontaner Héctor Montaner “Tururú”

Ricardo Bedoya

El artista venezolano Héctor Montaner estrenó el video en vivo de su nuevo single “Tururú”, una cumbia cadenciosa y pegadiza que promete poner a bailar hasta al más quieto. En esta versión en vivo, Montaner se une en el escenario a los compositores Frank Santofimio y Ender Thomas (quienes también son coautores del tema junto a él) acompañados por un grupo de músicos que dan vida a esta contagiosa interpretación cargada de energía, ritmo y sentimiento.

Con una mezcla de ritmos envolventes y sin dejar a un lado una letra cargada de romanticismo, “Tururú” invita a moverse desde el primer acorde. La canción destaca por versos que demuestran el estilo emotivo y cercano que caracteriza a Héctor Montaner. El video que es producido por Hecho a Mano Music, captura la esencia de una presentación vibrante y auténtica, que conecta profundamente con fuerza al público a través de la música en vivo.

Este lanzamiento se suma a una serie de temas recientes que han marcado la evolución musical de Héctor, incluyendo “Si tú me faltas” junto a Nacho y Jorge Luis Chacín; “Lo que te dé la gana” junto a su padre, el cantautor Ricardo Montaner; y “Dale y dale” Tema principal de la serie original de Disney+ “Los Montaner”.

“Tururú” ya está disponible en todas las plataformas digitales, bajo el sello Hecho a Mano Music y distribuida por Sony Music. Las novedades las pueden encontrar en el Instagram: @hmontaner.

