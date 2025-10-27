Golpe al Clan del Golfo en Sucre: ocho capturados en redada simultánea

Sincelejo

En una acción coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la Operación Agamenón, fueron capturados ocho presuntos integrantes de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo, requeridos por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

Las diligencias judiciales se llevaron a cabo de manera simultánea en los municipios de Sincé, Galeras, Buenavista, San Pedro y Corozal, con órdenes emanadas por el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante de Sincelejo.

Según las investigaciones, los detenidos cumplían funciones de vigilancia, apoyo logístico y ejecución de homicidios selectivos al servicio del grupo armado.

Están vinculados a por lo menos 10 asesinatos y tres tentativas de homicidio cometidos entre 2024 y 2025, entre ellos el ataque a un Infante de Marina el pasado 3 de mayo.

Varios de los capturados registran antecedentes por homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

En el mismo proceso judicial fueron imputados alias “Pantera” y alias “Picapiedra”, señalados como autores materiales de hechos violentos ocurridos en Sincelejo y Buenavista este año.

Las autoridades calificaron el operativo como un golpe estratégico que debilita la capacidad del Clan del Golfo para ejercer control territorial y generar violencia en el departamento de Sucre.