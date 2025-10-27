Gobierno releva de la UIAF y la DIAN a Luis Eduardo Llinás Chica

Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica. Foto: Colprensa/Prensa UIAF.

De manera sorpresiva, el presidente, Gustavo Petro tomó la decisión de relevar a Luis Eduardo Llinás Chica de sus cargos al frente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Este movimiento ocurre en un contexto de alta tensión internacional y nacional, luego de que el gobierno de Estados Unidos.

Llinás Chica presentó su carta de renuncia al presidente Petro horas después de la decisión de la Casa Blanca de incluir al mandatario colombiano, algunos de sus familiares y al ministro del Interior, Armando Benedetti en la lista Clinton.

La Casa de Nariño informó que en reemplazo de Llinás Chica llega a la Unidad de Análisis Financiero en encargo, Jorge Arturo Lemus, quien se viene desempeñando en la dirección Nacional de Inteligencia.

También se reveló que el Gobierno nacional determinó retirar a Luis Eduardo Llinás Chica de la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, sin entregar más detalles del cambio.

A la DIAN llega como encargado el actual viceministro de Hacienda, Carlos Betancourt quien tendrá la tarea de recuperar el recaudo de impuestos en la recta final del 2025.

También se ha anunciado posibles cambios en algunas entidades del ministerio de Minas.