Fueron capturados tres presuntos integrantes de la Estructura Primera Armando Ríos en Guaviare

En una operación conjunta con la Fuerza de Tarea Omega, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación que duró alrededor de 7 meses, lograron dar con la captura de tres integrantes de la red de apoyo de la Estructura Primera Armando Ríos, del Bloque Manuel Marulanda Vélez.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Calamar, Guaviare, donde las autoridades llegaron para realizar la captura de alias Pirata o El Tuerto, alias Yucape y alias la Crespa.

Alias Pirata o El Tuerto, habría sido quien citó y transportó a las 8 personas que desaparecieron el 4 y 5 de abril de este año por el río Itilla, para ser llevadas a un consejo de guerra ordenado por alias El Indio, siendo luego asesinadas y llevando sus cuerpos a una fosa común.

De igual manera, los tres capturados, serían los encargados de hacer inteligencia delictiva para realizar ataques a la Fuerza Pública, así como transporte de material logístico y de guerra, reclutamiento de menores y cobros extorsivos a comerciantes y ganaderos en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, pertenecientes al departamento del Guaviare.

Los delincuentes contaban con antecedentes y orden de captura por delitos como concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas.

La captura representa un golpe importante para esta red, evitando que su economía ilícita y su expansión territorial crezcan. Las autoridades continúan adelantando operaciones militares para neutralizar a estos grupos armados organizados.