Fiscalía judicializó a disidentes y exfuncionaria de Personería en Guaviare por crimen de 8 religiosos

Fiscalía encuentra fosa con ocho cadáveres de desaparecidos a manos de las disidencias. Foto: Fiscalía.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres señalados integrantes del frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc que comanda alias ‘Iván Mordisco’, como presuntos implicados en el crimen de ocho líderes religiosos el pasado 4 de abril, en zona rural de Calamar, Guaviare.

Se trata de Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio; Jorge Eliecer Ávila, alias Yucape y Angie Liseth Jaramillo Arias, alias La Crespa, exfuncionaria de la Personería del municipio.

Estas tres personas habrían participado en la la desaparición y posterior homicidio de las víctimas, que fueron encontradas en una fosa común.

Los roles criminales

De acuerdo con la investigación:

El cabecilla alias Miller “ordenó citar a los líderes religiosos para que entregaran explicaciones sobre la supuesta intención de querer conformar una red del ELN en Guaviare” - solo porque “llegaban a la región provenientes de Arauca”.

A llegar a la cita, “hombres armados los retuvieron, trasladaron a la fuerza a una zona selvática llamada Cofre, en inmediaciones del río Itilla, y los atacaron con armas de fuego hasta causarles la muerte. Luego, sepultaron los cuerpos en una fosa común y eliminaron cualquier rastro o artículo que permitiera su ubicación”.

Por su parte, a alias Yucape “se le atribuye haber custodiado a las víctimas y coordinado al grupo que brindó seguridad al componente que materializó la acción criminal. Asimismo, estaría implicado en las amenazas ejercidas contra los habitantes para que no denunciaran lo sucedido ni entregaran información sobre el paradero de los religiosos”.

“se le atribuye haber custodiado a las víctimas y coordinado al grupo que brindó seguridad al componente que materializó la acción criminal. Asimismo, estaría implicado en las amenazas ejercidas contra los habitantes para que no denunciaran lo sucedido ni entregaran información sobre el paradero de los religiosos”. Alias La Crepas, exfuncionaria pública, “habría suministrado detalles relacionados con el área en la que habitaban las víctimas y detectado los puntos exactos en los que hacía presencia la fuerza pública para así facilitar el crimen. De igual manera, hay evidencia que la relacionarían con el frente Armando Ríos y la filtración de datos a los cabecillas sobre las acciones militares previstas en su contra”.

Los delitos por los que deberán responder

Por todo lo anterior, ‘Miller’, ‘Yucape’ y ‘La Crespa’ fueron imputados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales por los delitos concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas agravado de uso privativo y personal. Los cargos no fueron