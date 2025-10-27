En Valdivia y Yarumal mataron a dos mujeres luego de que el Clan del Golfo les revisara el celular

Antioquia

Las autoridades entregaron mayores detalles del crimen de dos mujeres cometido el pasado domingo en zona rural de Yarumal y Valdivia, Norte de Antioquia. Las víctimas tenían 18 años de edad y se especula que los responsables serían integrantes del Clan del Golfo en esa guerra que adelanta con los otros grupos ilegales que hacen presencia en el territorio, como disidencias y ELN.

El coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia, dijo que las dos mujeres fueron interceptadas en la tarde del domingo por hombres armados y les obligaron a que mostraran información de sus celulares y, aunque los homicidios ocurrieron en zonas muy distantes una de la otra, los móviles son similares. La primera fue asesinada en vereda La Paulina de Valdivia y la otra en vereda El Cedro de Yarumal.

“Lo que tenemos nosotros conocimiento por el momento por inteligencia es que ubicaron conversaciones con integrantes de otra estructura criminal y creeríamos que bajo esa premisa fue el motivo por el cual ultimaron a esta joven. Y en Yarumal también presentamos el mismo caso, teniendo en cuenta las confrontaciones que están presentando entre el Gaor de la AFAR, el Frente 36 y el Clan del Golfo; también interceptan a una joven, a la cual le revisan su teléfono celular, hacen unas verificaciones y terminan ultimando a esta joven”.

El coronel indica que las conversaciones halladas en el celular de las jóvenes eran con presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias y por ello fueron atacadas a tiros en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades manifestaron que la joven asesinada en Yarumal es Yonica Orozco Herrera, de 18 años, quien fue trasladada a la morgue municipal por la ciudadanía; mientras que la víctima hallada en la vereda La Paulina de Valdivia es Yorjani Tapias Gaviria, de 18 años, quien fue llevada a la cabecera municipal por los bomberos.