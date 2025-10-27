“El agua en Chiquinquirá es apta para el consumo humano”: Jefferson Caro, alcalde del municipio

Chiquinquirá

Desde hace varias semanas se ha conocido acerca de algunas denuncias en el municipio de Chiquinquirá sobre la falta de potabilidad de agua que presuntamente se consume en la ‘Ciudad Mariana’.

Frente a esto, el alcalde Jefferson Leonardo Caro Casas señala que no es cierto que el municipio no cuente con agua potable y que la Secretaría de Salud del departamento ha realizado los diferentes estudios de potabilidad y ha manifestado que el agua si es apta para el consumo humano.

“Lo que les puedo decir es que la Secretaría de Salud del departamento tiene que hacerle pruebas al tema del agua para garantizar que sea apta para el consumo humano. Dichas pruebas siempre ha salido que es apta, de lo contrario pues no podríamos prestar el servicio como se viene prestando, que hay dificultades, claro que si hay dificultades, nuestra fuente de abastecimiento de la laguna de Fúquene tiene algunos inconvenientes de sedimentación, porque la laguna por el tema minero y carbonero de esa zona pues llegan ahí algunos sedimentos y demás y por eso toca hacerle un tratamiento especial, pero por lo demás no tenemos ese tipo de problemas que no haya agua, gracias a Dios no hemos sufrido por falta de agua y la calidad, así la pongan en tela de juicio, pues el concepto que da la Secretaría de Salud es que es apta para el consumo humano”, aseguró Jefferson Leonardo Caro, alcalde de Chiquinquirá.

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua en un futuro, mejorar la calidad del servicio y desarrollar la infraestructura necesaria de manera sostenible, el mandatario aseguró que se está trabajando en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para la ciudad.

“Estamos tratando es de gestionar lo que va a ser los estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto de Alcantarillado que en estos instantes está en FINDETER, ya salió del Ministerio de Vivienda donde nos dieron la viabilidad y ahora ya tenemos un convenio firmado con FINDETER a la espera de que desembolsen los recursos. Teniendo estos estudios y diseños, el paso a seguir es hacer una primera fase de ese Plan Maestro, pero obviamente eso es gestión que se tiene que hacer ya sea con el Gobierno nacional e incluso departamental porque es un proyecto que podría costar unos 150 mil o 200 mil millones de pesos, pero tendrá que hacerse por etapas”, indicó Caro Casas.

El pasado 21 de octubre la Secretaría de Salud de Boyacá le dio a conocer a la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de Chiquinquirá, Empochiquinquirá, un análisis sobre el estudio de potabilidad del agua en el municipio en el que señala que “tras las muestras tomadas para vigilancia, por el técnico de saneamiento ambiental fueron analizadas por el Laboratorio Departamental de Salud (LDSP) y corresponden a los códigos 2365 AG–25, 2366 AG–25 y 2367 AG–25 del presente año.

Teniendo en cuenta que la totalidad de los parámetros presentan un valor aceptable de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2115 de 2007 se clasifica a la muestra analizada: SIN RIESGO (IRCA 0.00%), se considera que el agua de su sistema es apta para Consumo Humano. Indicando que las personas que reciben el servicio de esta red no presentarán afectaciones a la salud a causa de la calidad de agua suministrada”, indica el documento.