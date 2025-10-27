Diputados de Norte de Santander cuestionan millonario gasto en consulta interpartidista

Juan Diego Ordóñez, diputado de Norte de Santander. / Foto: @JuanDiegOrdz en X.

En Norte de Santander, la consulta interpartidista del Pacto Histórico dejó más cuestionamientos que resultados.

Solo el 2,4% del censo electoral participó en la jornada, cifra que ha generado críticas por el uso de recursos públicos en un proceso que no tuvo impacto real en el departamento.

El diputado Juan Diego Ordóñez aseguró en Caracol Radio que la consulta representó un gasto innecesario, pues según las cifras reveladas, se habrían invertido cerca de 200 mil millones de pesos a nivel nacional.

“En un departamento con tantas necesidades como Norte de Santander, ese dinero debió dirigirse a fortalecer la seguridad, mejorar las vías o apoyar la educación pública”, manifestó.

Ordóñez cuestionó que se financien consultas internas de un solo partido mientras el Gobierno no asigna los recursos suficientes para atender los problemas estructurales de la región.

“El Ministerio de Defensa no envía lo necesario para el Ejército y la Policía, y proyectos viales como la doble calzada Pamplona-Bucaramanga siguen sin ejecutarse. Mientras tanto, sí hay dinero para una consulta con baja participación”, dijo.

El diputado también señaló que la falta de identificación política con el partido que promovió la jornada explica el desinterés ciudadano.

“La gente no se siente representada por el Gobierno Nacional ni por los ideales de ese movimiento. Fue un mensaje de rechazo, pero, sobre todo, un llamado de atención por el despilfarro de recursos”, agregó.

Ordóñez reiteró que desde la Asamblea continuará denunciando el mal uso del presupuesto público.

“Hay escuelas, vías rurales y programas agrícolas que siguen esperando inversión. Ese dinero habría tenido un mejor destino allí, no en una consulta que no cambió nada en el país”, concluyó.