Deuda con proveedores de servicios supera los $24 billones: Afidro

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo en Colombia (AFIDRO), advierte que la situación financiera del sistema de salud, cada vez es más graves, ya que con corte al mes de junio de 2025, la deuda con los proveedores de servicios, asciende a $24 billones.

Cerca del 70% de la deuda total del sistema corresponde a deudas con proveedores de servicios de salud, afectando el acceso de los pacientes a tratamientos, medicamentos y servicios médicos.

Entre tanto, la deuda de la cartera total de la industria farmacéutica es de $4,2 billones, y la cartera vencida es de $1,49 billones, y el dinero que es irrecuperable, pasó de 1,08% en el primer trimestre del año, a 2,95% en el segundo periodo.

Los gestores farmacéuticos concentran $2,3 billones de la cartera, es decir, el 64% total de la deuda, y sobre la que el nivel de vencimiento alcanza el 25,05%.

“Con esto queremos hacer un llamado rápidamente a los diferentes sectores para que en realidad estemos conscientes que hay una deuda acumulada que se está generando con la complejidad que además por la deficiencia de la UPC, hay una deuda que se acumula todos los días y que en realidad ya hablamos de carteras vencidas por encima del 50%”, advirtió Ignacio Gaitán, presidente de Afidro.

A este panorama se suma un aumento en las quejas de los usuarios, con un incremento de más de un millón, un 30% relacionado con la falta de asignación de citas médicas y un 18% por la negación de acceso a tecnologías o tratamientos.

La insatisfacción de los usuarios aumentó un 33%, lo que motivó la firma de un pacto con asociaciones de pacientes para buscar soluciones a través de la eficiencia y la conciencia, priorizando la vida.