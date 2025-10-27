Con huesos de animales, fabricaban maquillaje y otros productos

La fabrica producia contaminación ambiental en los principales rios de palermo en el Huila

Neiva

El operativo se llevó a cabo en el corregimiento de Betania, sector Papagayo del municipio de Palermo (Huila), donde las autoridades realizaron una diligencia de registro y allanamiento que permitió la incautación de 02 calderas, 02 hornos industriales, 01 tanque descebo y aproximadamente 1.000 bultos de material biológico (huesos de animales vacunos).

Ampliar

De acuerdo con la investigación, los capturados estarían realizando la quema a campo abierto de material biológico proveniente de reses y cerdos, el cual era manipulado sin medidas sanitarias. Posteriormente, los restos eran triturados en calderas e incinerados en hornos cremadores para obtener un polvo que servía como materia prima para la elaboración de productos comerciales tales como alimentos para perros, cosméticos y otros artículos, que serían distribuidos en la ciudad de Bogotá.

Ampliar

Los elementos recaudados evidenciaron que el material procesado era empacado en bultos de fibra y almacenado en bodegas dentro del predio, mientras que los residuos del proceso —incluyendo los del tanque de descebo— eran vertidos en afluentes hídricos cercanos, generando una grave afectación ambiental en el ecosistema de la zona.

Ampliar

Según las autoridades, la actividad ilícita venía desarrollándose desde diciembre de 2019, causando daños progresivos al medio ambiente y afectando la salud pública.

Ampliar

Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), entidad que ordenó el cierre definitivo del centro clandestino de producción.

Ampliar

Por decisión del Juez de Control de Garantías, se impuso medida de aseguramiento domiciliaria en contra de Carlos Andrés, mientras que los demás capturados fueron dejados en libertad, pero vinculados al proceso judicial en curso.