Con Falta de puestos de votación y tarjetas electorales, Huila eligió en la consulta

Así lo dio a conocer el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, al atender durante la jornada electoral de consulta de la izquierda en el país. Según Bastidas, las quejas fueron constantes en los diferentes puestos de votación donde se presentaron demoras en el proceso por la falta de puestos de votación y tarjetas electorales que conllevaran a que se trasladaran tarjetas a otros puestos a quienes les faltaban.

Para poder superar la debilidad presentada, los delegados de la registraduría admitieron el poder seguir votando las personas que se encontraban en el lugar luego del cierre oficial de las votaciones, las cuales eran a las 4 de la tarde, dijo el personero.

En el caso del Huila, según el registro de la registraduría de los 939.265 potenciales votantes, solo votaron 68.076, lo cual representa una participación del 7.24% del potencial electoral.

El pacto en esta oportunidad entre 15 candidatos que buscan una curul en la cámara de representantes, 4 ocuparon los primeros lugares; entre ellos Lourdes Mateus (12.858 votos), Yina Marcela Suarez, (12.664 ), Mauro saul sanchez (7.712), Ambrosio Suarez Melendez (4.775 votos).

En temas de seguridad, no se presentaron hechos de desorden público en ninguno de los municipios del Huila, argumentaron las autoridades.