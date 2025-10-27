Cemento País: Disponibilidad y calidad para la construcción en la región Caribe

Colombia

Cemento País fortalece su oferta de materiales para el sector de la construcción con una operación estratégica desde su planta en Turbaco, en el departamento de Bolívar, destacándose por la calidad, la disponibilidad y el acompañamiento a sus aliados comerciales.

El producto insignia de esta fábrica es el cemento de 50 kilos de uso general, el cual está diseñado para responder a las necesidades de obras civiles, constructoras y negocios ferreteros.

Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, destacó que la compañía ha enfocado sus esfuerzos en garantizar el acceso oportuno al producto para distintos actores del sector.

“Nuestro cemento está disponible para los canales ferreteros, constructores y transformadores, garantizando la calidad y la confiabilidad que nuestros clientes requieren”, aseguró.

Además, Espinosa destacó que la apuesta de Cemento País por la innovación y el servicio van de la mano con el crecimiento del sector: “Estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes y nos esforzamos por ofrecer productos de alta calidad que cumplan con sus necesidades”.

Con estas estrategias, la empresa cementera busca proyectarse como un aliado estratégico para proyectos de infraestructura, vivienda y construcción en general.