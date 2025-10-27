Cemento País Brilló en el Congreso Nacional organizado por Camacol en Barranquilla

Cartagena

Cemento País brilló en el Congreso Colombiano de la Construcción, celebrado los días 22, 23 y 24 de octubre en el Centro de Convenciones Puerta de Oro en Barranquilla. Este evento, que reunió a los principales actores de la industria, fue un espacio de encuentro, diálogo y construcción colectiva.

“Fue un placer compartir con los expertos ferreteros de la región y presentarles la calidad, resistencia y versatilidad de nuestro cemento”, expresó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

“Este congreso nos permitió reafirmar nuestro compromiso con la industria de la construcción y nuestra cercanía con el canal ferretero”, agregó.

Cemento País se destacó por su participación activa y su portafolio de productos y soluciones innovadoras, que buscan impulsar el desarrollo y crecimiento del sector constructor en la región Caribe.