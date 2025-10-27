Cae cargamento de marihuana en una empresa de encomiendas de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que uniformados adscritos a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía de Ibagué, lograron el hallazgo de más de 19 kilos de marihuana que eran transportados de manera ilegal mediante el servicio de encomiendas.

“La incautación se realizó durante un procedimiento de registro y control en una empresa de mensajería ubicada en el norte de la capital tolimense. En el lugar, los uniformados, con el apoyo de ´Rex´, un canino especializado en la detección de narcóticos, efectuaron una inspección minuciosa que permitió descubrir la sustancia ilícita”, dijo el coronel, Diego Mora.

El canino durante la inspección realizó la alerta, permitiendo evidenciar que, en una caja de cartón, se llevaban 39 paquetes con marihuana prensada, “Los cuales se encontraban ocultos estratégicamente con el propósito de evadir los controles de seguridad implementados por las autoridades, la cual esta avaluada en más de $19 millones”.

Dato: el envío tenía como origen la ciudad de Neiva y su destino final la ciudad de Bucaramanga, donde presuntamente el estupefaciente sería distribuido para su comercialización ilegal.

“Este importante resultado demuestra la efectividad de nuestras estrategias contra el tráfico de estupefacientes y el compromiso de nuestros uniformados, no daremos tregua a las organizaciones dedicadas al narcotráfico y continuaremos adelantando estas acciones, evitando que utilicen medios de transporte o encomiendas para movilizar sustancias ilícitas”, puntualizó el coronel, Mora.