Sogamoso fortalece el cuidado infantil con subsidios, nuevo centro de bienestar y Casa del Cuidado

Sogamoso

Sogamoso anunció este sábado una serie de medidas estratégicas para consolidar su liderazgo nacional en el cuidado de la niñez y la atención a familias vulnerables. Durante un recorrido institucional, el alcalde Mauricio Barón y la subdirectora nacional del ICBF, Adriana Velásquez, presentaron tres avances clave: subsidios económicos para madres comunitarias, la recuperación del hogar del barrio Magdalena y la puesta en funcionamiento de la Casa del Cuidado antes de finalizar el año.

La @AlcSogamoso se consolida como referente nacional gracias a su proyecto de subsidio para madres comunitarias.

Más de 80 madres comunitarias serán beneficiadas inicialmente con los subsidios establecidos a través de un acuerdo municipal aprobado en 2024. El objetivo es apoyar el pago de servicios públicos en los hogares comunitarios, además de reconocer económica y socialmente la labor de quienes atienden a los niños más vulnerables de la ciudad.

“Estas mujeres son verdaderas ‘súper héroes’. En sus hogares cuidan a más de 12 niños, además de sacar adelante a sus propias familias. Con este subsidio dignificamos su trabajo y fortalecemos este servicio esencial para el bienestar de nuestra niñez”, expresó el alcalde Mauricio Barón.

El mandatario resaltó que la política de cuidado es uno de los ejes centrales del Plan de Desarrollo Municipal, en línea con estrategias nacionales orientadas a garantizar entornos protectores para niños, niñas y adolescentes.

Hogar del barrio Magdalena

En compañía de directivos del ICBF, la administración municipal anunció también la cesión al municipio del inmueble del barrio Magdalena, que se encontraba en deterioro.

“Sogamoso se posiciona como un referente nacional en el cuidado a la primera infancia. Este inmueble será recuperado y reconstruido como un nuevo centro de bienestar para la ciudad”, señaló Adriana Velásquez, subdirectora nacional del ICBF.

La funcionaria explicó que el instituto financiará la reconstrucción del hogar tras los estudios y diseños que adelantará el municipio. Este equipamiento permitirá ampliar la cobertura en primera infancia y mejorar las condiciones de atención.

El @ICBFColombia entregó oficialmente la infraestructura ubicada en el barrio Magdalena a la @AlcSogamoso, que se comprometió a ponerla en funcionamiento para brindar servicios a la comunidad sogamoseña.

Casa del Cuidado: apoyo integral para familias cuidadoras

Antes de cerrar 2025, se pondrá al servicio la Casa del Cuidado, un espacio diseñado para acompañar a personas que tienen a su cargo niños, adultos mayores o familiares con discapacidad. Allí se brindará atención en salud, psicología, psiquiatría y orientación social.

“Queremos que quienes cuidan también sean cuidados. La empatía y el reconocimiento de las cargas emocionales y económicas que enfrentan estas familias son fundamentales en la política de cuidado de Sogamoso”, afirmó el alcalde.

Velásquez destacó además el rol del ICBF en la cualificación de las madres comunitarias. Varias de ellas avanzan en procesos educativos y de reconocimiento de saberes, incluso a nivel tecnológico y profesional.

La subdirectora del @ICBFColombia, Adriana Velásquez, destacó a #Sogamoso como un referente nacional en el cuidado y la protección de niños, jóvenes y adolescentes.

Frente a la protección de niños y adolescentes, recordó que el territorio enfrenta riesgos como reclutamiento y violencias, por lo que se han fortalecido acciones preventivas, especialmente en la zona de Puerto Boyacá.

“Tenemos mecanismos de respuesta inmediata como la Línea 141. Más de 8.000 niños y niñas nos han llamado este año para expresar miedos, pedir orientación o denunciar situaciones que los ponen en riesgo. La escucha salva vidas”, subrayó Velásquez.