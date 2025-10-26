Norte de Santander tendrá ley seca en algunos municipios por la consulta interpartidista

Norte de Santander.

De cara a la consulta interpartidista de este 26 de octubre, varios municipios de Norte de Santander adoptaron medidas para prevenir alteraciones del orden público y garantizar una jornada tranquila.

Entre ellas, tres localidades decidieron restringir la venta y el consumo de licor durante el fin de semana.

En El Zulia, la ley seca empezó este sábado 25 de octubre a las 6:00 de la tarde y se mantendrá hasta las 5:00 de la mañana del lunes.

En San Cayetano, el decreto rige desde la misma hora, pero se levantará a las 6:00 a.m. del lunes.

En el caso de Los Patios, la restricción entrará en vigencia a las 12:00 de la medianoche de este sábado y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes, según dispuso la administración municipal.

Otros municipios como Ocaña, Pamplona y Chinácota no aplicaron ley seca, aunque sí ajustaron los horarios de funcionamiento de bares, discotecas y demás establecimientos abiertos al público.

En Cúcuta, la capital del departamento, no habrá ley seca durante el fin de semana.

Las autoridades locales aseguraron que se mantendrán los controles en zonas de alta afluencia y reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto de las normas durante la jornada electoral.

Con estas medidas, los mandatarios locales buscan evitar hechos que puedan alterar la tranquilidad y garantizar el normal desarrollo del proceso democrático en el departamento.